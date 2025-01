L’attaccante dello United risponde alle notizie sui colloqui con le agenzie sportive

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-01 Marcus Rashford ha respinto le affermazioni secondo cui avrebbe incontrato un'importante agenzia sportiva nel tentativo di aiutare a far passare il trasferimento dal Manchester United questo mese, definendole "ridicole". Diversi media avevano riferito che il 27enne aveva avuto colloqui con Stellar, la stessa agenzia che ha contribuito a facilitare il trasferimento di 86 milioni di sterline di Gareth Bale al Real Madrid dal Tottenham Hotspur nel 2013. Rashford è attualmente rappresentato da suo fratello, Dwaine Maynard, ma i rapporti affermavano che era disposto a unirsi a Stellar per assicurarsi un trasloco. Tuttavia, il giocatore inglese ha risposto alle speculazioni in un post su Instagram: "Sono state scritte molte storie false nelle ultime settimane, ma ragazzi, sta diventando ridicolo: non ho mai incontrato nessuna agenzia e non ho intenzione di farlo".