Incidente a Brienno, motociclista si schianta contro un'auto in galleria: morto 52enne

Monza – Undi 52 anni èla mattina di Capodanno in unavvenuto all’interno delladi. Lo sconè avvenuto pochi minuti prima di mezzogiorno, sulla statale Regina, quando i due veicoli si sono urtati. La dinamica non è ancora chiara: la moto procedeva verso Argegno, e in un primo momento sembrava che il conducente avesse perso illlo autonomamente. Ma durante i rilievi è subito emerso il coinvolgimento di. Ora i carabinieri del Radiomobile di Como stanno ricostruendo l’accaduto, per verificare cosa abbia causato lo s. Nel frattempo ilè stato portato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna, dove èpoco dopo l’arrivo in pronto soccorso.