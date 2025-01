Pronosticipremium.com - Il derby apre l’anno, Lazio vincente nel 2005: i precedenti della Roma alla prima

Leggi su Pronosticipremium.com

Partiamo con i doverosi auguri di buon anno a tutti i tifosi giallorossi, con la speranza, per quanto riguarda la squadracapitale, che questo possa portare più gioia e serenità di quanto ha fatto il 2024. E non si può certo dire che gennaio non riservi impegni importanti, chiamata ad un mese di fuoco determinante per la sua stagione. Ci sono i rinnovi di Svilar e Pisilli da impostare, un calciomercato che vuole essere importante, il girone di Europa League da chiudere con la qualificazione al prossimo turno, ed uncapitale che stapperà.Appuntamento domenica 5 gennaio alle 20:45, in uno stadio Olimpico gremito per una partita che, come ogni volta, prescinde da discorsi di classifica. La stracittadina torna ad essere lagara delper le due compagini a distanza di quasi 20 anni esatti:nella serata del 6 gennaio, un 3-1 rifilato ai giallorossi rimasto purtroppo nella storia non solo per il risultato.