Il calciatore Omeonga | Picchiato dalla polizia italiana prima di un volo diretto a Tel Aviv

Ilbelga Stephane, 28 anni, attualmente in forza al Bnei Sakhnin, squadra della Serie B israeliana, ha denunciato su Instagram di essere stato aggreditodurante untra Roma e Telil 25 dicembre. «Uno steward mi ha avvicinato per un presunto problema con i miei documenti e mi ha chiesto di lasciare l’aereo. Confidando nella validità dei miei documenti, gli ho chiesto con calma che tipo di problema fosse. È stata chiamata lae sono stato ammanettato e portato via con la forza dall’aereo», ha raccontato il centrocampista sul social. Un video postato dallo stessomostra due poliziotti che lo trascinano fuori dal velidopo averlo preso per il collo. «Una volta fuori dall’aereo, lontanovista dei testimoni, lami ha buttato a terra, mi hae uno di loro ha premuto il ginocchio contro la mia testa», ha aggiunto.