Calendario Inter 2025 | tutte le partite fino al Mondiale per club

È appena iniziato il, che per l’significa una cosa in particolare: unlunghissimo e ricco di. La prima domani, contro l’Atalanta in Supercoppa Italiana, poi altre quattro competizioni con il culmine del nuovopera giugno in America. Di seguito tutti gli impegni e le possibili modifiche al programma.LESICURE DEL-Atalanta (semifinali Supercoppa Italiana) giovedì 2 gennaio ore 20 italiane a Riyad (Arabia Saudita)Venezia-(20ª giornata Serie A) domenica 12 gennaio ore 15-Bologna (recupero 19ª giornata Serie A) mercoledì 15 gennaio ore 20.45-Empoli (21ª giornata Serie A) domenica 19 gennaio ore 20.45Sparta Praga-(7ª giornata fase campionato Champions League) mercoledì 22 gennaio ore 21Lecce-(22ª giornata Serie A) domenica 26 gennaio ore 18-Monaco (8ª giornata fase campionato Champions League) mercoledì 29 gennaio ore 21Milan-(23ª giornata Serie A) domenica 2 febbraio ore 18-Fiorentina (24ª giornata Serie A) 7-10 febbraioJuventus-(25ª giornata Serie A) 14-17 febbraio-Genoa (26ª giornata Serie A) 21-24 febbraioNapoli-(27ª giornata Serie A) 28 febbraio-3 marzo-Monza (28ª giornata Serie A) 7-10 marzoAtalanta-(29ª giornata Serie A) 14-16 marzo-Udinese (30ª giornata Serie A) 28-31 marzoParma-(31ª giornata Serie A) 4-7 aprile-Cagliari (32ª giornata Serie A) 11-14 aprileBologna-(33ª giornata Serie A) 18-21 aprile-Roma (34ª giornata Serie A) 25-28 aprile-Verona (35ª giornata Serie A) 2-5 maggioTorino-(36ª giornata Serie A) 9-12 maggio-Lazio (37ª giornata Serie A) domenica 18 maggioComo-(38ª giornata Serie A) domenica 25 maggioMonterrey-(1ª giornata Gruppo Eper) mercoledì 18 giugno ore 3 italiane a Pasadena, Stati Uniti-Urawa Reds (2ª giornata Gruppo Eper) sabato 21 giugno ore 21 italiane a Seattle, Stati Uniti-River Plate (3ª giornata Gruppo Eper) giovedì 26 giugno ore 3 italiane a Seattle, Stati Uniti– LE POSSIBILI MODIFICHEIlcon date e orari delledi Serie A è ufficiale sino alla ventitreesima giornata compresa, per l’ancora da recuperare la partita con la Fiorentina della quattordicesima giornata (si ripartirà dal 16?, momento della sospensione, sul punteggio di 0-0).