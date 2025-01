Iltempo.it - Alemanno chiede nuove misure alternative. Le accuse e il caso del "presofferto"

Come anticipato da Il Tempo elle prime ore del 2025 Gianni, ex sindaco di Roma e leader del Movimento Indipendenza!, è stato portato a Rebibbia nella serata di maeredì 31 dicembre. Il tribunale di Sorveglianza di Roma ha emesso nei suoi confronti un provvedimento d'urgenza contestando di non avere rispettato le prescrizioni previste nell'affidamento ai servizi sociali., condannato in via definitiva a 1 anno e 10 mesi, doveva svolgere attività presso la struttura 'Solidarietà e Speranza' di suor Paola D'Auria che si occupa di famiglie in difficoltà e di soggetti vittime di violenze nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Tra i divieti previsti anche quello di non lasciare la propria abitazione prima delle 7 del mattino e rincasare entro le 21. Cosa succede adesso? Su istanza della difesa - cheil ripristino della misura alternativa -, dovrà essere ora fissata una udienza davanti alla Sorveglianza che si svolgerà nelle prossime settimane.