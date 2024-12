Ilfattoquotidiano.it - Uccide il marito con il cacciavite al culmine di una lite: arrestata 30enne

Una donna di 30 anni, originaria del Mali, è statacon l’accusa di omicidio dopo aver colpito mortalmente il, suo connazionale, con unaldi unanella loro abitazione. È successo a Pachino, in Sicilia: secondo una prima ricostruzione dei fatti, lasarebbe scaturita da una disputa per l’affidamento del figlio di due anni. La donna, preoccupata per la sicurezza del bambino a causa degli abusi di alcol del, lo ha colpito all’inguine con un. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Di Maria di Avola, ma è morto poco dopo a causa di un’emorragia.Nel frattempo, la polizia municipale di Pachino è intervenuta per soccorrere il figlio della coppia, trovato solo in strada. Gli agenti, giunti sul posto, hanno scoperto che il piccolo si trovava con uno zio: il bimbo è stato affidato a una vicina di casa e poi trasferito in una struttura di assistenza.