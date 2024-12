Ilveggente.it - Sunderland-Sheffield United, Championship: tv, formazioni, pronostico

è una partita della venticinquesima giornata die si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili.Sogna l’avvicinamento al secondo posto il, che ospita lo, davanti di cinque punti, che al momento se ne andrebbe dritto in Premier League. Ma il campionato è lunghissimo, lo sappiamo, e tutto può succedere, a partire, appunto, da questo appuntamento nella notte del primo gennaio che mette in palio dei punti pesantissimi per entrambe le: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itDa un lato, i padroni di casa, arrivano da una sconfitta contro lo Stoke e hanno l’intenzione di mettersi alle spalle il pesante passo falso e riprendere la corsa verso la promozione diretta; dall’altro, gli ospiti, non vincono da due match e hanno pareggiato in casa contro il West Brom nell’ultimo turno.