Lanazione.it - Paolo Benvegnù, Perugia e Firenze sconvolte per la morte: solo poche ore prima era stato in tv

, 31 dicembre 2024 – “Non possiamo crederci,oreera in tv, sulla Rai, nel programma di Bollani. E ora ascoltiamo una notizia che ci lascia pietrificati”. Sono affranti i fan del musicista. Chitarrista originario di Milano, da moltissimi anni viveva a. Ed era nato artisticamente a, dove era rimasto a lungo. Una carriera brillante: fu nel nucleo che fondò il gruppo degli Scisma, band che ha segnato la scena musicale italiana degli Anni Novanta. E’ la famiglia a diffondere una nota in cui appunto annuncia ladel 59enne. Unaimprovvisa, un dolore molto forte per tutta la musica italiana.oredella scomparsa,aveva partecipato a una puntata di “Via dei Matti”, il programma Rai condotto da Stefano Bollani.