Bergamonews.it - Padre Francesco SJ: “Rileggi il tuo 2024 come anno di vita, rispondi a 15 domande”

Leggi su Bergamonews.it

Cavallini SJ, bergamasco e impegnato a Palermo dove svolge il suo ministero, con Percorsi dici propone per questo finedi rileggere le esperienze affinché possano diventare Esperienza, Saggezza di. Senza la rilettura, sono solo “esperienzismo” che non fa crescere e maturare, e non dà “luce” al proprio futuro. Per questo anche quest’ci offre alcune-guida per fare individualmente o in gruppo una rilettura dell’che si conclude.SJ ci consiglia: “Prendi carta e penna, la “fatica” di scrivere a mano renderà più efficace l’esercizio del “distillare” ciò che veramente senti di far uscire da te”.Qui il link di Percorsi di