Mara Venier il marito Nicola Carraro ancora in sedia a rotelle | È successa una cosa stranissima

Nicola Carraro e Mara Venier, che con grande coraggio stanno affrontando la malattia che ha colpito il produttore cinematografico. Niente di irrisolvibile, certo, ma già il fatto di avere la mobilità ridotta poteva sconfortarlo. E invece ha reagito nel migliore dei modi, senza abbattersi troppo, deciso a riprendere in mano la sua vita malgrado il dolore che stava provando. Così, a distanza di settimane dalla problematica che l’aveva afflitto, si è finalmente alzato dalla sedia a rotelle per annunciare che il periodo di convalescenza sta procedendo come dovrebbe.La novità che riguarda la salute del marito di Mara Venier“È successa una cosa stranissima. Sono stato cinque mesi senza potermi alzare, con dolori forti ogni volta che mi alzavo”, ha spiegato sui social Nicola Carraro, il marito di Mara Venier. Dilei.it - Mara Venier, il marito Nicola Carraro ancora in sedia a rotelle: “È successa una cosa stranissima” Leggi su Dilei.it Non sono mesi facili per, che con grande coraggio stanno affrontando la malattia che ha colpito il produttore cinematografico. Niente di irrisolvibile, certo, ma già il fatto di avere la mobilità ridotta poteva sconfortarlo. E invece ha reagito nel migliore dei modi, senza abbattersi troppo, deciso a riprendere in mano la sua vita malgrado il dolore che stava provando. Così, a distanza di settimane dalla problematica che l’aveva afflitto, si è finalmente alzato dallaper annunciare che il periodo di convalescenza sta procedendo come dovrebbe.La novità che riguarda la salute deldi“Èuna. Sono stato cinque mesi senza potermi alzare, con dolori forti ogni volta che mi alzavo”, ha spiegato sui social, ildi

