Dazi Tajani Non bisogna drammatizzare ma dobbiamo agire

ROMA (ITALPRESS) – "I dazi certamente sono un fatto negativo, ma non bisogna drammatizzare perché il danno toccherà lo 0,3% del Pil europeo. Bisogna agire, non bisogna perdere la calma. Dobbiamo invece lavorare per tutelare le nostre imprese. Il governo è impegnato su questo e ci stiamo coordinando con l'Unione europea". Così il vicepremier e ministro, Antonio Tajani, a margine del Consiglio nazionale di Forza Italia.

Dazi, Tajani “No a drammi, bisogna agire senza perdere la calma” - ROMA (ITALPRESS) – “I dazi certamente sono un fatto negativo, ma non bisogna drammatizzare perché il danno toccherà lo 0,3% del Pil europeo. Bisogna agire, non bisogna perdere la calma. Io vedo troppi ... (italpress.com)

Tajani, sui dazi non piegare testa, ma non essere anti-Usa - "Non dobbiamo piegare la testa, ma neanche essere antiamericani. Bisogna trovare una soluzione che permetta a tutte le imprese italiane di non subire danni. I dazi non fanno bene a nessuno. Non possia ... (msn.com)

Dazi, Tajani: la Lega? Solo l’Ue tratta con gli Usa, non noi - «Non è questione di aiuti di Stato, serve qualcos’altro» segnala il vicepremier rispondendo alla domanda se l’Italia abbia a disposizione dei fondi per varare un piano di supporto alle imprese come qu ... (msn.com)