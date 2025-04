Calcionews24.com - Torino-Verona, Giacomo Ferri: «Nel 1985 gialloblu primi e granata secondi, è il rimpianto della mia carriera. Coco e Maripan fortissimi e la difesa di Vanoli ha anche altri…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, ex difensore del, in vistagara di Serie A in programma contro il. I dettagliè stato un difensore delche sfiorò lo scudetto nel, conquistato dal. Inha avutouna parentesi come allenatore e nel ruolo da team manager. .