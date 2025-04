Ilfoglio.it - La terza via del modello famigliare nella moda

Vi sono oggi due fenomeni dirompenti negli scenari del lusso. Da un lato, è in atto la corsa all’ acquisizione delle aziende più pregiate della filiera italiana. Dall’altro - ma le dinamiche, come vedremo, sono collegate - diminuiscono gli intermediari che vendono al cliente finale, cioè i buyer. La gara ad accaparrarsi le eccellenze italiane riguarda sia realtà di più stretta osservanza manifatturiera, quali il tessile, la filatura o la conceria, sia i laboratori dai quali esce il prodotto finito: maglifici, camicerie, calzaturifici. Questa galassia di aziendine artigianali, spesso microscopiche e di estrazione, realizza non solo il prodotto eccelso dei marchi italiani più blasonati, ma pressoché la totalità delle collezioni dei campioni del lusso, cioè i conglomerati francesi LVMH e Kering.