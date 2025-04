Capello | Cassano mi imitava benissimo alla Roma mi ha fatto infuriare per delle patatine fritte

Capello è un doppio ex speciale di Roma-Juventus. Ha allenato entrambe le squadre che domani sera si sfideranno all’Olimpico. alla Gazzetta ricorda alcuni aneddoti.Leggi anche: Capello: «Con Gullit e Cassano siamo arrivati alle mani. Il termine cassanate l’ho inventato io»Capello: «Mi spiace non aver salutato Sensi quando andai alla Juve»Lei è passato dalla Roma alla Juventus prima da giocatore e poi da allenatore. Se ci ripensa?«Mi viene in mente come arrivai alla panchina giallorossa. Un giorno incontro Gaucci, all’epoca presidente del Perugia: “Fabio, perché non vai ad allenare la Roma?” Gli dico che non ho il numero di Sensi e me lo dà subito lui. Poi con Sensi ci siamo trovati su tutto. Al di là dello scudetto, a Sensi sarò sempre grato per quando portò me e mia moglie a cena in Vaticano. Ilnapolista.it - Capello: «Cassano mi imitava benissimo, alla Roma mi ha fatto infuriare per delle patatine fritte» Leggi su Ilnapolista.it Fabioè un doppio ex speciale di-Juventus. Ha allenato entrambe le squadre che domani sera si sfideranno all’Olimpico.Gazzetta ricorda alcuni aneddoti.Leggi anche:: «Con Gullit esiamo arrivati alle mani. Il termine cassanate l’ho inventato io»: «Mi spiace non aver salutato Sensi quando andaiJuve»Lei è passato dJuventus prima da giocatore e poi da allenatore. Se ci ripensa?«Mi viene in mente come arrivaipanchina giallorossa. Un giorno incontro Gaucci, all’epoca presidente del Perugia: “Fabio, perché non vai ad allenare la?” Gli dico che non ho il numero di Sensi e me lo dà subito lui. Poi con Sensi ci siamo trovati su tutto. Al di là dello scudetto, a Sensi sarò sempre grato per quando portò me e mia moglie a cena in Vaticano.

Capello: «Cassano mi imitava benissimo, alla Roma mi ha fatto infuriare per delle patatine fritte. Antonio Cassano: le liti con Capello, l'amore per Carolina e la villa da sogno. Cassano al Real Madrid: dalla storica presentazione al litigio con Capello. Capello: "Nella mia Juve ci stava solo Yildiz. Roma? Svilar è super ma occhio a Vlahovic". Capello: “Cassano aveva qualità alla Totti ma si fece male da solo. Per l’imitazione di Madrid…”. Capello: “Ranieri è speciale perchè non si inventa nulla. Juventus favorita per la Champions”. Ne parlano su altre fonti

Capello: “Ranieri è speciale perché non s’inventa nulla. Pioli è un’ottima scelta” - Le sue parole: "Mi spiace non aver salutato Sensi quando ho lasciato la Roma per andare ad allenare la Juventus. E' successo tutto velocemente: non mi sentivo più felice in giallorosso" ... (forzaroma.info)

Cassano: "Io so cosa è successo tra Capello e Guardiola, è invidioso. Pep mi ha raccontato tutto" - Fabio Capello non ha mai amato Pep Guardiola e il suo modo di intendere il calcio. L'ex allenatore della Roma dello scudetto in un'intervista a… Leggi ... (informazione.it)

Cassano: "Io so cosa è successo tra Capello e Guardiola, è invidioso. Pep mi ha raccontato tutto" - Il confronto tra Pep Guardiola e Fabio Capello si intensifica, con lo spagnolo che ha risposto a tono alle accuse di arroganza e di… Leggi ... (informazione.it)