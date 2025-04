Mistermovie.it - Mister Movie | Fenomeno Minecraft al Cinema: Incassi Stellari e Pubblico in Delirio

Warner Bros. celebra un trionfo straordinario conIl Film, un successo che sta infiammando il box office. Le saletografiche risuonano delle grida entusiaste e dei cori dei meme del gioco, con giovani spettatori che trasformano la visione in un evento collettivo, ballando persino durante le esibizioni canore di Jack Black. Ilè tangibile, con biglietti venduti a ritmo incessante.Un successo inatteso per il film tratto dal gioco.La pellicola, prodotta in collaborazione con Legendary, ha registrato performance sbalorditive fin dalle anteprime, accumulando 10,55 milioni di dollari giovedì sera – un record per un adattamentotografico di un videogioco, superando Five Nights at Freddy's. Il venerdì ha visto glisalire a 55 milioni, proiettando l'intero weekend di apertura verso cifre colossali, stimate tra i 130 e i potenziali 150 milioni di dollari.