Tajani gela Salvini | Sui dazi tratta la Commissione Ue

Tajani sgombra il campo e replica alla Lega: a trattare, sui dazi Usa, sarà solo la Commissione Ue. Il ministro degli Esteri ha parlato ai giornalisti arrivando al Palazzo dei congressi a Roma dove si terrà il consiglio nazionale di Forza Italia. Tajani ha sottolineato che la sua non è una posizione . Tajani gela Salvini: “Sui dazi tratta la Commissione Ue” L'Identità. Lidentita.it - Tajani gela Salvini: “Sui dazi tratta la Commissione Ue” Leggi su Lidentita.it Il vicepremier Antoniosgombra il campo e replica alla Lega: are, suiUsa, sarà solo laUe. Il ministro degli Esteri ha parlato ai giornalisti arrivando al Palazzo dei congressi a Roma dove si terrà il consiglio nazionale di Forza Italia.ha sottolineato che la sua non è una posizione .: “SuilaUe” L'Identità.

