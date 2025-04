Incidente choc mamma e figlia morte insieme Margherita era incinta di 7 mesi

Incidente ieri sera in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all’altezza di Trani, dove due donne, madre e figlia, hanno perso la vita. Le vittime sono Rosa Mastrototaro, 63 anni, e Margherita Di Liddo, 32 anni, incinta. La giovane donna, purtroppo, non è riuscita a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’Incidente, e nonostante i tentativi di salvare il feto presso l’ospedale di Andria, anche il bambino non ce l’ha fatta.A bordo dell’auto c’era anche il marito di Rosa e padre di Margherita, che fortunatamente è sopravvissuto, ma ha riportato una frattura al femore ed è attualmente ricoverato all’ospedale dove è spirata la figlia. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai quotidiani locali che hanno dato la notizia, l’auto su cui viaggiavano le vittime si è scontrata con un’utilitaria, prima di finire nelle campagne adiacenti, ribaltandosi. Leggi su Caffeinamagazine.it Tragicoieri sera in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all’altezza di Trani, dove due donne, madre e, hanno perso la vita. Le vittime sono Rosa Mastrototaro, 63 anni, eDi Liddo, 32 anni,. La giovane donna, purtroppo, non è riuscita a sopravvivere alle gravi ferite riportate nell’, e nonostante i tentativi di salvare il feto presso l’ospedale di Andria, anche il bambino non ce l’ha fatta.A bordo dell’auto c’era anche il marito di Rosa e padre di, che fortunatamente è sopravvissuto, ma ha riportato una frattura al femore ed è attualmente ricoverato all’ospedale dove è spirata la. Secondo le prime ricostruzioni riportate dai quotidiani locali che hanno dato la notizia, l’auto su cui viaggiavano le vittime si è scontrata con un’utilitaria, prima di finire nelle campagne adiacenti, ribaltandosi.

