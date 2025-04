Nei sondaggi politici Meloni cala al 289% cosa accadrebbe se si votasse oggi?

Quifinanza.it - Nei sondaggi politici Meloni cala al 28,9%, cosa accadrebbe se si votasse oggi?

Doveva succedere, ed è successo: gli equilibrismi della premier Giorgiain merito ai dazi Usa e al ruolo dell’Ue nella guerra Russia-Ucraina alla fine hanno confuso l’elettorato, che ha punito Fratelli d’Italia con un -0,8%. Il primo partitocosì al 28,9%. “Nessun allarmismo sui dazi – continua ancoraa ripetere la premier – serve diplomazia”.Se FdI piange, il Partito democratico non ride,ndo del -0,2% e andando così al 22,7%. Il Pd sconta la “sfiducia” incassata da Elly Schlein da parte dei suoi europarlamentari in merito al piano Rearm Europe: la segretaria era contraria, i suoi colleghi favorevoli. Sul podio dei grandi partiti, l’unico a sorridere è il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che con il +0,3% sale al 12,1%.Chi sale e chi scende neiLe seguenti percentuali sono tratte dalla Supermedia Youtrend realizzata per Agi e rispecchiano le intenzioni di voto degli aventi diritto al giorno 3 aprile 2025.