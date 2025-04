Dayitalianews.com - Catania, coltivava cannabis sul terrazzo di casa, 37enne denunciato

Leggi su Dayitalianews.com

La droga a chilometro zero. La Polizia di Stato haun uomo di 37 anni, originario della Repubblica Dominicana, che aveva trasformato ildiin un luogo per la coltivazione di. Le attenzioni dei poliziotti si sono concentrati in alcuni punti del quartiere, noti per alcuni episodi legati proprio alla vendita di sostanze stupefacenti. In particolare, nei pressi di via Mirko, il fiuto infallibile dei due cani-poliziotto “Maui” e “Ares” ha segnalato ai rispettivi conduttori la possibile presenza di droga all’interno di un’abitazione.I poliziotti hanno bussato alla porta die ad aprire è stato ilche, spontaneamente, ha consegnato ai poliziotti una busta con 80 grammi di marijuana, conservato nel comò della camera da letto. Con il suo gesto, l’uomo pensava probabilmente di scongiurare un controllo approfondito da parte degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.