DaziTajani | trattare con Usa spetta Ue

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.42 "Non bisogna drammatizzare sui dazi, perché toccheranno solo lo 0,3% del Pil europeo,quindi bisogna reagire".Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Tajani, a margine del congresso di FI. Interpellato sulla Lega che spinge per trattativa bilaterale Usa-Italia, dice: "Io non faccio polemica, dico solo checon gli Usa in materia commerciale è competenza esclusiva della Commissione Ue. Non tocca a noi. Queste sono le norme e i trattati.Quando si parla si dovrebbero conoscere regole e diritto".