F1 Charles Leclerc | Deluso per il risultato ma non sono sorpreso Ieri ho fatto un passo avanti

Charles Leclerc ha fatto il massimo nelle qualifiche di Suzuka e scatterà dalla quarta posizione in griglia al via del Gran Premio del Giappone 2025, terzo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha effettuato un ottimo giro in Q3, battendo la temibile Mercedes di George Russell e pagando circa tre decimi dalla pole position di Max Verstappen e dalle McLaren."Da una parte sono Deluso per il risultato, ma non tanto sorpreso. Ci aspettavamo delle McLaren molto forti e anche la Red Bull, quindi noi sapevamo di non poter fare un miracolo. Detto questo, ci sono anche dei weekend in cui il risultato non è quello voluto, ma ciò che si è imparato è molto più importante", spiega il nativo del Principato ai microfoni di Sky Sport."Io credo che Ieri sia stato fatto un grande passo avanti dal mio lato: ho capito un po' meglio cosa devo fare per estrarre di più dalla vettura.

