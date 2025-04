Puntomagazine.it - Torre Annunziata, task force contro il sacchetto selvaggio. Sanzionate 5 persone

Polizia Municipale e Prima Vera in campo.lli nei rioni e nelle aree perifericheil. L’Amministrazione comunale e Prima Vera hanno avviato in queste ore un’azione di contrastolo sversamento indiscriminato di rifiuti sul territorio cittadino.per abbandono di rifiuti.Un’attività mirata che sta portando avanti il personale della Prima Vera con l’ausilio degli agenti di Polizia Municipale. “Stiamollando a tappeto tutti i bustoni abbandonati attraverso i documenti che troviamo stiamo risalendo agli incivili che sversano in maniera indiscriminata per le strade”. Così in una nota inviata ai media afferma Eugenio Piscino, amministratore di Prima Vera.“L’amministrazione è in campo e sta facendo la propria partegli incivili.