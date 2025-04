Dazi le prossime mosse di Giorgia Meloni

Il messaggio è semplice: se da una parte è ancora presto per valutare l'impatto effettivo dei «Dazi reciproci» americani, dall'altra è certo il danno che provocherebbero «panico e aspettative negative tra i consumatori». Ovvero una «contrazione dei consumi e degli investimenti delle imprese». Per questo Giorgia Meloni, in consiglio dei ministri, ribadisce che la linea italiana rispetto alle nuove tariffe commerciali Usa resta quella della cautela: «Non ne farei una catastrofe, attenzione all'allarmismo». Tutto questo mentre nella maggioranza si apre un dibattito tra Lega e Forza Italia sull'atteggiamento da tenere nei confronti dell'amministrazione di Donald Trump. Il Carroccio vorrebbe aprire una trattativa bilaterale con Washington senza aspettare le mosse dell'Unione europea. Iniziativa stroncata dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, secondo cui è impossibile «negoziare con gli Stati Uniti perché la competenza del commercio internazionale è della Commissione».

