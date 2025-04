Altri 75 giorni per TikTok I dazi fermano l’accordo Usa-Cina ma Trump è ottimista

TikTok è stato rimandato di 75 giorni. Lo ha confermato il presidente americano, Donald Trump, con un post sul suo social Truth, in cui ha spiegato che “l’accordo richiede ulteriore lavoro per garantire la firma di tutte le approvazioni necessarie”, ed è questa la ragione dell’ordine esecutivo che ne rimanda il ban.Ad entrare nel mezzo della trattativa tra Usa e Cina per la cessione di TikTok sono stati i dazi annunciati da Trump nella giornata di mercoledì. Da parte di Pechino, infatti, la reazione è stata quella di controdazi al 34% sui beni importati dagli Usa, ma non solo, anche appunto il blocco delle trattative sul social cinese.Secondo quanto ha riferito Associated Press citando fonti a conoscenza dei negoziati, l’accordo era praticamente fatto, ma è stato ritirato giovedì dopo l’annuncio dei nuovi dazi. Formiche.net - Altri 75 giorni per TikTok. I dazi fermano l’accordo Usa-Cina, ma Trump è ottimista Leggi su Formiche.net Come era prevedibile, e previsto, il ban diè stato rimandato di 75. Lo ha confermato il presidente americano, Donald, con un post sul suo social Truth, in cui ha spiegato che “richiede ulteriore lavoro per garantire la firma di tutte le approvazioni necessarie”, ed è questa la ragione dell’ordine esecutivo che ne rimanda il ban.Ad entrare nel mezzo della trattativa tra Usa eper la cessione disono stati iannunciati danella giornata di mercoledì. Da parte di Pechino, infatti, la reazione è stata quella di controal 34% sui beni importati dagli Usa, ma non solo, anche appunto il blocco delle trattative sul social cinese.Secondo quanto ha riferito Associated Press citando fonti a conoscenza dei negoziati,era praticamente fatto, ma è stato ritirato giovedì dopo l’annuncio dei nuovi

TikTok, Trump rimanda la scadenza di altri 75 giorni: "Non vogliamo oscurarla" - Donald Trump ha annunciato di aver esteso la scadenza per la vendita di TikTok, inizialmente prevista per il 5 aprile, di ulteriori 75 giorni. Lo ha annunciato in un post su Truth Social."La mia ammi ... (msn.com)

Trump estende di 75 giorni la scadenza per l’accordo su TikTok - Trump, poco dopo il suo insediamento, aveva fissato in 75 giorni la scadenza per la vendita della divisione americana della popolare app per evitare un suo divieto negli Stati Uniti ... (msn.com)

Trump e l'accordo con la Cina: il presidente Usa firma il decreto per tenere attivo TikTok per altri 75 giorni - La mia amministrazione sta lavorando duramente per salvare TikTok e abbiamo fatto enormi progressi" Trump, accordo con la Cina: il presidente Usa firma il decreto per tenere attivo TikTok per altri 75 ... (msn.com)