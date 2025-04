Di cosa ho voglia | Sinner è un terremoto

Sinner ha interrotto il silenzio. Lo ha fatto in luna lunga chiacchierata con Eleonora Cottarelli, che verrà trasmessa oggi su Sky Sport. Il numero uno al momento è apparso sorridente e rilassato, nonostante quello che gli è successo. L'impressione è che stia traendo il massimo da questa situazione particolare: «In questi mesi ho fatto tante cose diverse. Ho passato molto tempo con la mia famiglia, sono andato sui go kart e in bici con i miei amici». Sinner ha affrontato anche il delicato tema dell'accordo con la Wada e soprattutto quello del ritorno, in una Roma che lo accoglierà da Re del tennis. Per Jannik il countdown è partito: «Se avessi potuto scegliere, avrei scelto di giocare a tennis. Ma sto molto bene e non ho pensato troppo al tennis.

