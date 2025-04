Dazi Giorgetti | Imprese resilienti reggano come con il Covid

Dazi di Trump rubano la scena anche a Cernobbio e gelano banchieri e imprenditori riuniti al Forum Ambrosetti di primavera. L'impatto delle politiche commerciali degli Stati Uniti è "monstre" e, secondo uno studio diffuso al Workshop sul lago di Como, porterebbe ad un incremento dei costi doganali pari a 104,4 miliardi di euro per l'Unione Europea. Le più colpite sarebbero Germania e Italia, rispettivamente con +34 e +14 miliardi di euro. La tendenza al protezionismo degli Stati Uniti "era già chiaramente delineata" con la precedente amministrazione Biden e ora, dopo le ultime decisioni di Trump sui Dazi, "siamo di fronte a un cambiamento di portata storica e politica che mette sotto tiro la globalizzazione che, dagli anni Novanta in poi, ha definito una fase, a mio giudizio, che è in crisi in modo evidente".

