Sud Corea in centinaia a Seul per sostenere l’ex presidente Yoon Suk Yeol

I sostenitori più accaniti dell'ex presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol hanno sfidato la pioggia per organizzare una manifestazione a Seoul, il giorno dopo la sua destituzione. La decisione della Corte costituzionale sudcoreana di destituire formalmente Yoon è un'altra prova per la democrazia del Paese dopo che il divario tra conservatori e liberali si è approfondito a causa della sua imposizione della legge marziale e del successivo impeachment. La sentenza della Corte dà il via a un'elezione suppletiva per un nuovo presidente.

