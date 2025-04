Bortolotti | Beukema Ferguson e Ndoye in campo lunedì Sono tre obiettivi di Manna

Bortolotti: “Beukema, Ferguson e Ndoye in campo lunedì”. Sono tre obiettivi di Manna Il giornalista de la Repubblica, Luca Bortolotti, è intervenuto . L'articolo Bortolotti: “Beukema, Ferguson e Ndoye in campo lunedì”. Sono tre obiettivi di Manna proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Bortolotti: “Beukema, Ferguson e Ndoye in campo lunedì”. Sono tre obiettivi di Manna Leggi su Forzazzurri.net Radio Capri –: “in”.trediIl giornalista de la Repubblica, Luca, è intervenuto . L'articolo: “in”.trediproviene da ForzAzzurri.net.

Bortolotti: "Beukema, Ferguson e Ndoye in campo lunedì". Sono tre obiettivi di Manna. Da Bologna: "Tre obiettivi di mercato del Napoli tutti in campo lunedì". Resp. medico Bologna: "Castro? Ha questi giorni per capire se ci sarà col Napoli". Da Bologna: “Tre obiettivi di mercato del Napoli tutti in campo lunedì, speriamo non si facciano male prima di firmare con noi”. Ne parlano su altre fonti

Bortolotti: “Beukema, Ferguson e Ndoye in campo lunedì”. Sono tre obiettivi di Manna - ForzAzzurri.net - Radio Capri - Bortolotti: "Beukema, Ferguson e Ndoye in campo lunedì". Sono tre obiettivi di Manna Il giornalista de la Repubblica, Luca Bortolotti, è ... (forzazzurri.net)

Gol, assist e lampi: effetti speciali. Ndoye, il padrone della fascia. Odgaard, qualità e sostanza. Ferguson è l’uomo ovunque - Beukema 6,5 L’attacco empolese è poca roba ma dalla sua ... Freuler 7 Ancora una volta prende per mano la squadra e la riversa nella metà campo degli altri. Ferguson 7 Non ha bisogno di ricorrere agli ... (sport.quotidiano.net)

Le pagelle rossoblù: Beukema sbanda, male Pobega e Ndoye, per Calabria un esordio complicato - Beukema 5: provoca il rigoretto ... poi anche da lui non arrivano né ritmo né idee (39’ st Ferguson sv). Ndoye 5: non combina mai nulla né a destra né a sinistra. Pobega 5: inesistente ... (msn.com)