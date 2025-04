Non c’è pace per la Federginnastica | mancano psicologi nell’organismo di salvaguardia da abusi Corsera

Federginnastica imbarazzante. Pure la Gymnastics Ethics Foundation (Gef), che vigila sul rispetto dell'etica delle diverse federazione, non smette di stupirsi delle incongruenze in seno alla federazione italiana. Non ultime quelle relative al Safeguarding, l'organismo di salvaguardia da abusi, e al nuovo bando per la nomina del procuratore capo. Ne parla il Corriere della Sera.Leggi anche: Il "caso Maccarani" arriva in Svizzera: l'intera ginnastica italiana potrebbe essere squalificata (Repubblica)L'organismo di salvaguardia da abusi della Federginnastica mancano figure chiave previste dal ConiSul Corriere della Sera si legge:La Gymnastics Ethics Foundation (Gef), che vigila sul rispetto dell'etica nelle 164 federazioni nazionali della ginnastica, non smette di stupirsi del caso Italia.

