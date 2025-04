I dazi di Trump fanno impennare i prezzi degli iPhone | ecco quanto potremmo doverli pagare

dazi annunciati da Trump scuotono Apple. In Italia l'ultimo modello di iPhone potrebbe arrivare a costare 2.500 euro Ilgiornale.it - I dazi di Trump fanno impennare i prezzi degli iPhone: ecco quanto potremmo doverli pagare Leggi su Ilgiornale.it Gli effetti deiannunciati dascuotono Apple. In Italia l'ultimo modello dipotrebbe arrivare a costare 2.500 euro

I dazi di Trump fanno impennare i prezzi degli iPhone: ecco quanto potremmo doverli pagare. I dazi di Trump fanno impennare i prezzi degli iPhone: rischio 2.500 euro in Italia. Dazi: l'euro sale ai massimi di cinque mesi dopo l'annuncio di Trump. Dazi Usa, l'America si è saccheggiata da sola. I dazi di Trump, parla il Consiglio federale. Avocado a peso d’oro: i dazi di Trump fanno volare i prezzi. Ne parlano su altre fonti

I dazi di Trump fanno impennare i prezzi degli iPhone: ecco quanto potremmo doverli pagare - Gli effetti dei dazi annunciati da Trump scuotono Apple. In Italia l'ultimo modello di Iphone potrebbe arrivare a costare 2.500 euro ... (msn.com)

I dazi di Trump fanno impennare i prezzi degli iPhone: rischio 2.500 euro in Italia - Gli iPhone, già noti per essere tra gli smartphone più costosi sul mercato, potrebbero subire un aumento di prezzo significativo a causa dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti. Il presidente Donald ... (informazione.it)

Dazi, crollano le borse. Meloni: "Lunedì vertice". Negli Usa in vigore dazi aggiuntivi del 10% - Dazi, Tajani: La Lega? Solo l'Ue tratta con gli Usa, non noi La Lega continua a spingere per una trattativa bilaterale tra Italia e Usa sui dazi? "Io non faccio polemica, dico solo che trattare con gl ... (msn.com)