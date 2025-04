Calciomercato.it - Scaroni esalta due stelle: “A lungo al Milan”. Ma occhio alle cessioni eccellenti

Il presidente rossonero si è soffermato sulla stagione della squadra, oltre al futuro dei big del ‘Diavolo’A parte la Supercoppa, stagione finora da dimenticare per il. I rossoneri sono da tempo fiori per i giochi scudetto e ormai lontanissimi anche dalla zona Champions League. La sfida di questa sera, al netto del percorso in Coppa Italia, può essere una delle ultime chance per agganciare almeno un posto tra Europa League e Conference.Paolo(LaPresse) – Calciomercato.itPaoloammette le difficoltà dele allo stesso tempo rilancia le ambizioni del ‘Diavolo’: “Questa è una stagione che ci lascia l’amaro in bocca, vale per tutti e in particolare per me che ho sempre detto che raggiungere la Champions fosse un traguardo obbligato. Oggi che la vediamo lontana non possiamo essere soddisfatti, però c’è anche qualcosa di positivo: abbiamo portato a casa un trofeo battendo due squadre importanti, siamo In corsa per la Coppa Italia.