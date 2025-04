Mistermovie.it - Mister Movie | Black Mirror 7: Rivelato il sequel di USS Callister e ritorno alle origini tech

L'attesa per i fan dista per finire, con l'annuncio che la settima stagione includerà un inaspettatodell'amatissimo episodio "USS". Il creatore della serie, Charlie Brooker, ha recentemente offerto illuminanti dettagli sulla genesi di questo nuovo capitolo, confermando che l'idea di proseguire la narrazione Star Trek-esca era in cantiere fin dalla conclusione dell'episodio originale, trasmesso nel 2017.Brooker svela i retroscena della nuova stagione.Inizialmente, Brooker aveva persino valutato la possibilità di trasformare "USS" in una miniserie dedicata o in un lungometraggio autonomo. Ha spiegato come, tra tutte le storie narrate, questa fosse quella che più suggeriva un seguito diretto. Il percorso per realizzarlo è stato tuttavia complesso, rntato da eventi come la pandemia e lo sciopero degli sceneggiatori, oltre alla difficoltà di coordinare le agende del cast.