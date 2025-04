Danilo via dalla Juve Thiago Motta esce allo scoperto | Abbiamo avuto un buon rapporto Poi va detta anche questa cosa

Thiago Motta ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito le parole dell'ex allenatore della Juventus, esonerato nel corso dell'ultima sosta per le nazionali. Di seguito le sue parole su Danilo, che ha lasciato il club a gennaio.

Danilo – «Con Danilo Abbiamo avuto un buon rapporto. Quando è stato con noi, quando ha giocato, è stato sempre il nostro capitano. È chiaro che stavano emergendo altri giocatori come Savona, che avevo visto molto bene. Era una concorrenza importante che Danilo ha sempre accettato nel miglior modo possibile allenandosi e cercando di fare il meglio. Sono concorrenze, in squadra, che ho sempre favorito, perché è una delle mie convinzioni: fanno crescere il singolo, ma, in automatico, anche la squadra.

