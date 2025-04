Liberoquotidiano.it - Papa Francesco: abbiamo bisogno della carne di Gesù

Leggi su Liberoquotidiano.it

«L'urgente compito dell'annuncio del Vangelo nel nostro tempo richiede dunque (.) l'impegno a che tutti possano incontrarsi con unCristo fatto, fatto umano, fatto storia. Dobbiamo stare tutti attenti a non perdere mai di vista la “” diCristo: quellafatta di passioni, emozioni, sentimenti, racconti concreti, mani che toccano e guariscono, sguardi che liberano e incoraggiano, di ospitalità, di perdono, di indignazione, di coraggio, di intrepidezza: in una parola, di amore.. Un'assidua frequentazioneletteratura può rendere i futuri sacerdoti e i futuri agenti pastorali ancora più sensibili alla piena umanità del Signore». È un passaggio dinella Lettera sul ruololetteratura nella formazione. A quali libri in particolare si riferisce il Pontefice? Viene in mente la straordinaria opera di Maria Valtorta, L'Evangelo come mi è stato rivelato, dove il lettore si trova davvero immerso nella quotidianità di, vede il suo infinito potere sulla natura (perfino sulla morte), la sua immensa bontà, la sua padronanza dei pensieri e dei cuori di chiunque, la sua compassione, la sua profonda sapienza, la sua misericordia verso i peccatori, il suo coraggio di fronte al supplizio accettato per amore, il suo inaudito dichiararsi Dio.