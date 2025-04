J D Vance elegia di un meme americano

Vance mi spaventa più di lui, ha la faccia cattiva!", ha detto Claudio Amendola a Un giorno da Pecora. Forse non guarda i social, perché lì la faccia del vicepresidente ha invaso Internet modificata con photoshop o con strumenti IA diventando ridicola. J. D. Vance è diventato un meme. La sua faccia è quella di un bambino offeso con il labbrino, o con le gote rosse e un gigantesco lecca-lecca in mano che parla con le 'v' al posto delle 'r'. Un po' bimbo indifeso grassottello novecentesco e pudico, in altre mocciosetto con la barba, occhioni azzurri lacrimanti, o ancora marmocchio con i riccioli biondi fiabeschi, o con un cappellino con l'elica. Testa sempre più sferica, guance quasi esplosive nella loro rotondità, da sembrare un uovo, o l'Humpty Dumpty delle filastrocche.

