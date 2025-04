Ilfoglio.it - Anche meno heritage, grazie. Parla Stefano Beraldo

Ci sono domande che a, amministratore delegato del gruppo OVS, non vanno mai fatte, e sono le domande automatiche, quelle preconfezionate, il genere “qual è l'ispirazione di questa sfilata” alla quale il designer di turno vorrebbe tanto rispondere “quella che mi ha imposto l’ufficio commerciale” e che invece rimodella in una confusa “stratificazione culturale” mandata a memoria pochi minuti prima osservando le fotografie selezionate dal suo ufficio comunicazione per lo storyboard affisso a fini di ripresa televisiva (sì, cari, sappiamo benissimo come funziona: i designer che conoscono davvero le opere d’arte attaccate in fotocopia alle loro spalle saranno forse in proporzione di uno su cinque, uno di questi è Antonio Marras,perché li fa davvero e da solo). La domanda che non andava fatta ae che invece ci è sfuggita in un momento di distrazione riguardava l'di Les Copains, acquisita nel 2022 e rilanciata poco più di un mese fa ed era la seguente: “Come pensate di usare l'archivio del brand”.