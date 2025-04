Calciomercato.it - Allegri al Milan, deciso il primo colpo: arriva dal Borussia Dortmund

Leggi su Calciomercato.it

Massimilianopuò a sorpresa far ritorno in Serie A e nello specifico aledla decisione sulin estate. Occhi in casaper un rinforzo che potrebbe essere molto importante per l’economia dei rossoneri.Sono momenti a dir poco decisivi per i rossoneri, dal momento che devono lasciarsi alle spalle una stagione totalmente fallimentare da dimenticare. E’ stato, infatti, sbagliato praticamente tutto quello che si poteva sbagliare. Dalla scelta di Paulo Fonseca fino adre a quella di Sergio Conceicao, senza dimenticare anche alcune decisioni che non hanno avuto riscontri sul campo in sede di calciomercato. Per la prossima stagione non si può sbagliare il tecnico e con lui andrà poi concordato il mercato che sarà fondamentale per la rinascita.