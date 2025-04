Golf Texas Open 2025 | Harman davanti a tutti dopo due giri bene Molinari

Texas Open 2025, torneo che precede l'attesissimo Augusta Masters del prossimo fine settimana. Sul green di San Antonio si è svolto nella notte italiana il secondo giro, che vede al comando in maniera piuttosto netta lo statunitense Brian Harman. Il 38enne della Georgia guida con il punteggio totale di -12, con un margine di quattro colpi sul secondo classificato, il connazionale Keith Mitchell. Più indietro, in terza posizione a -7, si trova un gruppo composto dal giapponese Ryo Hisatsune, dall'inglese Matt Wallace e dall'americano Sam Ryder, in testa ieri dopo il primo giro ma che ha pagato il +2 del secondo giro che lo ha fatto scivolare indietro.A seguire un altro gruppo di Golfisti completano la top ten, appaiati in sesta posizione con un totale di -6: si tratta degli statunitensi Daniel Berger, Carson Young, Andrew Novak, Patrick Cantlay e JT Poston, dell'argentino Emiliano Grillo e del francese Antoine Rozner.

