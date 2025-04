Ilfoglio.it - Mark Zuckerberg sogna il ritorno di Facebook

Leggi su Ilfoglio.it

E se tornassimo tutti su? È una proposta nostalgica che potrebbe sembrare una reazione personale a un panorama social sempre più frastagliato e basato sui video, complici l’ascesa di TikTok e la metamorfosi di Twitter in X. In parte può essere consolatorio idealizzare i “bei vecchi tempi” di, prima della pandemia, ma la nostalgia, si sa, è canaglia, e potrebbe farci dimenticare i vari scandali legati alla privacy e alle fake news che interessarono il social negli anni Dieci. Ad auspicare ildel “originario” è stato però, suo fondatore e capo di Meta, gruppo che include WhatsApp, Instagram e altre realtà. E se Meta va molto bene, lo stesso non si può dire di, che, pur non essendo morto come qualcuno potrebbe pensare, vive da tempo un inverno demografico che non sembra in grado di garantirgli un grande futuro.