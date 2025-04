Usa le immagini dal drone dopo le forti inondazioni in Kentucky

Piogge torrenziali e inondazioni improvvise hanno colpito alcune zone del Midwest e del Sud, uccidendo un ragazzo nel Kentucky, travolto mentre camminava per prendere lo scuolabus. Molte comunità sono state scosse dai tornado che hanno distrutto interi quartieri e ucciso almeno sette persone. Il centro di Hopkinsville, Kentucky, una città di 31.000 abitanti a 116 chilometri a nord-ovest di Nashville, è stato sommerso. Una dozzina di persone sono state salvate dalle loro case e decine di animali domestici sono stati allontanati dall'acqua che stava salendo, ha detto un vigile del fuoco. "Le arterie principali che attraversano Hopkinsville sono probabilmente sotto 60 centimetri d'acqua", ha dichiarato il giudice esecutivo della contea di Christian, Jerry Gilliam.

