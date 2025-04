Oasport.it - F1, Ferrari progettata con limiti evidenti. Si spera negli aggiornamenti a Sakhir per la svolta

Leggi su Oasport.it

Le qualifiche del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sono parte dell’album dei ricordi e per lac’è la presa di coscienza di essere indietro rispetto alla concorrenza, cosa che non stupisce viste le problematiche emerse altrove. E così si deve prendere atto di una quarta piazza nel time-attack, firmata da Charles Leclerc, e di un’ottava ottenuta da Lewis Hamilton.Ritenendo più vicina al vero potenziale della macchina la prestazione di Charles, dal momento che Lewis ancora non ha trovato il modo di sfruttare la SF-25 per le sue esigenze, il distacco della vetta è stato di 316 millesimi da uno straordinario Max Verstappen, che sulla Red Bull ha tirato fuori il coniglio dal cilindro. Al di là del capolavoro di Max, i tre decimi sono anche il gap dalla McLaren (seconda e terza con Lando Norris e Oscar Piastri) che come vettura resta il riferimento.