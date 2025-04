Laprimapagina.it - La Cultura ispanica ed il mondo d’oggi

REPORT DEL TERZO FORUM DI RRM3-ETERNORAMA ACADEMY di Franca Colozzo * In qualità di CEO/Direttrice Esecutiva del movimentole RRM3 – RINASCIMENTO RENAISSANCE-Millennium III, fondato dal Prof. George Onsy (Cairo, Egitto) che lo presiede insieme al Presidente Associato, il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini (L’Aquila, Italia), ed alla Vice Presidente Dr. Nikki De Pina, fondatrice e leader di GPLT – GLOBAL PEACE LET’S TALK (UK), si riportano qui di seguito i punti salienti di questo terzo Forum linguistico dell’Accademia ETERNORAMA. Accenno brevemente ai capisaldi di Rinascimento-Rinascimento-Millennium III, movimento internazionale composto da circa 600 membri, esponenti dellamondiale e luminari dei media, con un numero di iscritti in continuo aumento. L’ambizioso progetto di creare l’Accademia ETERNORAMA, già presente in tredici gruppi linguistici fondati su Facebook dal professor George Onsy, è nato in collaborazione con la rivistale “The Millennium Renaissance“, ormai alla sua terza edizione, sia online che cartacea.