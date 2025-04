Colpo di scena Napoli Conte le prova tutte | Bologna avvisato

Colpo di scena in casa Napoli per la gara di lunedì contro il Bologna. Dopo aver battuto il Milan una settimana fa, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé un ostocalo ancora più duro da superare. Lunedì prossimo, infatti, i partenopei saranno di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per giocare contro il Bologna di Vincenzo Italiano.Tuttavia, nonostante le grosse difficoltà che porta con sé una sfida del genere, la squadra di Antonio Conte deve assolutamente portare a casa i tre punti. Anche perché l’Inter, almeno sulla carta, ha un impegno meno arduo, ovvero la trasferta di oggi contro il Parma . Proprio per questo motivo, ovviamente, il tecnico salentino non vuole lasciare nulla al caso.Napoli, Antonio Conte ha provato anche un modulo diverso dal 4-3-3: ecco gli ultimi aggiornamentiSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre al 4-3-3, il Napoli ha infatti ha provato anche un altro modulo: il 4-4-2. Spazionapoli.it - Colpo di scena Napoli, Conte le prova tutte: Bologna avvisato Leggi su Spazionapoli.it diin casaper la gara di lunedì contro il. Dopo aver battuto il Milan una settimana fa, di fatto, ilha di fronte a sé un ostocalo ancora più duro da superare. Lunedì prossimo, infatti, i partenopei saranno diallo Stadio Renato Dall’Ara per giocare contro ildi Vincenzo Italiano.Tuttavia, nonostante le grosse difficoltà che porta con sé una sfida del genere, la squadra di Antoniodeve assolutamente portare a casa i tre punti. Anche perché l’Inter, almeno sulla carta, ha un impegno meno arduo, ovvero la trasferta di oggi contro il Parma . Proprio per questo motivo, ovviamente, il tecnico salentino non vuole lasciare nulla al caso., Antoniohato anche un modulo diverso dal 4-3-3: ecco gli ultimi aggiornamentiSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, oltre al 4-3-3, ilha infatti hato anche un altro modulo: il 4-4-2.

