Io e Lino Banfi commossi fino alle lacrime per le nostre storie comuni sull’Alzheimer Mio nonno ha amato fino all’ultimo mia nonna malata | così Michele Bravi

Michele Bravi ha voluto fare un grande regalo alla memoria dei suoi adorati nonni: Luigi e Graziella. Una storia d’amore intensa segnata, purtroppo, dall’Alzheimer di lei. Il cantautore ha scritto il brano “Lo ricordo io per te” che diventerà anche un libro, ma è già un cortometraggio diretto dallo stesso Bravi. Nei ruoli dei nonni Luigi e Graziella ci sono Lino Banfi e Lucia Zotti. Una grandissima prova d’attore da parte di entrambi e un ottimo esordio da parte di Michele Bravi dietro la cinepresa.“Questa canzone è stata cambiata dieci volte” – ‘Lo ricordo io per te’ è un brano che è cambiato tanto i questi tre anni. L’ho proposto due anni fa al Festival di Sanremo ed è stato giusto non entrare nel cast perché com’era allora non andava bene. Poi ho deciso di non inserirlo nel mio disco perché fa parte di un progetto a sé stante. Ilfattoquotidiano.it - “Io e Lino Banfi commossi fino alle lacrime per le nostre storie comuni sull’Alzheimer. Mio nonno ha amato fino all’ultimo mia nonna malata”: così Michele Bravi Leggi su Ilfattoquotidiano.it ha voluto fare un grande regalo alla memoria dei suoi adorati nonni: Luigi e Graziella. Una storia d’amore intensa segnata, purtroppo, dall’Alzheimer di lei. Il cantautore ha scritto il brano “Lo ricordo io per te” che diventerà anche un libro, ma è già un cortometraggio diretto dallo stesso. Nei ruoli dei nonni Luigi e Graziella ci sonoe Lucia Zotti. Una grandissima prova d’attore da parte di entrambi e un ottimo esordio da parte didietro la cinepresa.“Questa canzone è stata cambiata dieci volte” – ‘Lo ricordo io per te’ è un brano che è cambiato tanto i questi tre anni. L’ho proposto due anni fa al Festival di Sanremo ed è stato giusto non entrare nel cast perché com’era allora non andava bene. Poi ho deciso di non inserirlo nel mio disco perché fa parte di un progetto a sé stante.

