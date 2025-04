VIDEO F1 qualifiche GP Giappone 2025 | sintesi e highlights pole di Verstappen

qualifiche del GP del Giappone del Mondiale di F1 2025: a Suzuka, nel corso terzo round del calendario stagionale della F1, la pole position è andata alla Red Bull di Verstappen, che nella gara di domani sarà affiancato in prima fila dalla Mclaren di Piastri.Seconda fila per l’altra McLaren di Piastri e per la Ferrari di Leclerc, che hanno preceduto le Mercedes, in terza fila con Russell davanti ad Antonelli. Settimo Hadjar, davanti all’altra Ferrari di Hamilton, ottavo, infine quinta fila con la Williams di Albon e la Haas di Bearman.Sono usciti di scena in Q2, Gasly, 11°, Sainz, 12°, Alonso, 13°, Lawson, 14°, e Tsunoda, 15°, infine sono stati eliminati in Q1 Hulkenberg, 16°, Bortoleto, 17°, Ocon, 18°, Doohan, 19°, e Stroll, 20°. La gara del GP del Giappone di F1 si correrà domani alle ore 07. Oasport.it - VIDEO F1, qualifiche GP Giappone 2025: sintesi e highlights, pole di Verstappen Leggi su Oasport.it Si sono disputate ledel GP deldel Mondiale di F1: a Suzuka, nel corso terzo round del calendario stagionale della F1, laposition è andata alla Red Bull di, che nella gara di domani sarà affiancato in prima fila dalla Mclaren di Piastri.Seconda fila per l’altra McLaren di Piastri e per la Ferrari di Leclerc, che hanno preceduto le Mercedes, in terza fila con Russell davanti ad Antonelli. Settimo Hadjar, davanti all’altra Ferrari di Hamilton, ottavo, infine quinta fila con la Williams di Albon e la Haas di Bearman.Sono usciti di scena in Q2, Gasly, 11°, Sainz, 12°, Alonso, 13°, Lawson, 14°, e Tsunoda, 15°, infine sono stati eliminati in Q1 Hulkenberg, 16°, Bortoleto, 17°, Ocon, 18°, Doohan, 19°, e Stroll, 20°. La gara del GP deldi F1 si correrà domani alle ore 07.

