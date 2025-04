Calciomercato.it - Juventus, la verità di Thiago Motta: “Nessun fallimento, così è inaccettabile”. Retroscena sull’addio di Bremer

È finita dopo pochi mesi l’avventura del tecnico sulla panchina bianconera: l’italo-brasiliano è tornato a parlare dopo l’esonero Torna a parlaredopo l’esonero dalla. Un binomio nato sotto grandi propositi la scorsa estate, ma terminato in pochi mesi tra risultati negativi e frizioni all’interno dello spogliatoio.(LaPresse) – Calciomercato.itL’allenatore italo-portoghese, che con la ‘Vecchia Signora’ aveva firmato un contratto triennale, racconta le suenell’intervista al ‘Corriere della Sera’: “Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d’accordo quando sento parlare di: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l’obiettivo prioritario.