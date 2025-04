Liberoquotidiano.it - Cruciani e Cracco e "l'ultima esibizione dei cretini"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Vado dao alla Gintoneria? A protestare, s'intende. A Dritto e rovescio, su Rete 4, si parla ancora dei blitz degli eco-attivisti diGenerazione che a Milano nelle ultime settimane hanno messo nel mirino i ristoranti di lusso, in testa quello della star di MasterChef in Galleria Vittorio Emanuele, il salotto chic della città. «Il problema è che ci vuole un giusto prezzo per il cibo e se con il mio stipendio non posso scegliere cosa comprare, non sono libero», sottolinea uno dei rappresentanti dell'associazione verde, Aldo Riboni. La loro, però, stigmatizza Giuseppeseduto davanti a lui, è «una battaglia ridicola» proprio perché «contro il lusso» e pure «contro il lavoro». Tra urla, passata di pomodoro versata in strada, slogan e ragazze trascinate via di peso dalle forze dell'ordine, tra 19 e 23 marzo i “cuginetti” di Greta hanno guadagnato spazio nei tg e sui social.