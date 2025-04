Agi.it - Investe il sindaco con l'auto perché non gli assume il figlio, arrestato

AGI - Per unsi è spesso disposti a fare di tutto. Soprattutto quando in ballo c'è la possibilità di trovargli un lavoro, specie in questi tempi di forte crisi economica. A questo deve aver pensato un uomo di 81 anni che a Balvano (Potenza) ha investito, volontariamente, alla guida della propria, ilEnzo Di Carlo. L'anziano è statoper tentato omicidio dai carabinieri della locale stazione e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, coordinati dalla procura. Dinamica dell'incidente L'episodio è avvenuto la mattina di domenica 23 marzo, mentre il primo cittadino attraversava la strada dopo essere uscito dal suo studio medico. Le telecamere del sistema di sorveglianza del centro hanno ripreso gli attimi dell'investimento, quando l'81enne, a bordo della sua, dopo aver sterzato repentinamente in direzione del, lo ha travolto.