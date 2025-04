I tre segnali della depressione post-partum paterna da non sottovalutare secondo il pediatra

depressione post partum può colpire anche i papà, in grado di manifestarla con 3 atteggiamenti tipici che il dottor Sam Wainwright ha evidenziato in uno studio. Leggi su Fanpage.it Lapuò colpire anche i papà, in grado di manifestarla con 3 atteggiamenti tipici che il dottor Sam Wainwright ha evidenziato in uno studio.

